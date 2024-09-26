Muğla'da Mahsur Kalan 2 Kişi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uçurum kenarında mahsur kalan 2 kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye getirildi.

Son Güncelleme:
Muğla'da Mahsur Kalan 2 Kişi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uçurum kenarında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir vatandaş iki kişi uçurumun kenarında mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi. İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Muğla'da Mahsur Kalan 2 Kişi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Resim : 1

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri halatlar yardımı ile, İ.İ ve O.B. isimli iki vatandaşı mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak güvenli bölgeye getirildi. Mahsur kalan vatandaşların ikisinin de Kızılbük'te yapımı süren bir inşaatın çalışanları olduğu ve herhangi bir yaralanma durumlarının bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Muğla'da Trafik Kazası! Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı Muğla'da Trafik Kazası! Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
Başvurular Başladı! Emeklilere 12.000 TL Nakit Ödeme Yapılıyor Başvurular Başladı! Emeklilere 12.000 TL Nakit Ödeme Yapılıyor
Tokat'ta Genç Kadın, Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırıya Uğradı Tokat'ta Genç Kadın, Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Herkes Çöpe Atıyordu! Oysa O Derdin Tek Çözümü Çıktı Herkes Çöpe Atıyordu! Oysa O Derdin Tek Çözümü Çıktı