Muğla'da Mahsur Kalan 2 Kişi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uçurum kenarında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir vatandaş iki kişi uçurumun kenarında mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi. İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri halatlar yardımı ile, İ.İ ve O.B. isimli iki vatandaşı mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak güvenli bölgeye getirildi. Mahsur kalan vatandaşların ikisinin de Kızılbük'te yapımı süren bir inşaatın çalışanları olduğu ve herhangi bir yaralanma durumlarının bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA