Muğla'da Korkutan Yangın: Asker Sahaya İndi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı, jandarma ve itfaiye ise sahaya indi.

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Muğla'da Korkutan Yangın: Asker Sahaya İndi

Muğla’nın Menteşe ilçesi Turnalı mevkiinde sabaha karşı çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki alevler söndürüldü. Bölgenin doğu ve batı bölümleri kontrol altına alınırken, üst kısımlarda söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Yangının çıktığı ilk saatlerden bu yana ekipler ve vatandaşlar yangının söndürülmesi için yoğun bir çaba sarf ederken, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sahaya inerek, yangının çıkış noktası ve sebebinin belirlenmesi için araştırma başlattı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği öğrenilirken, bölgede yanıcı bir maddenin olup olmadığı da araştırılacak.

Bu arada yapılan ilk incelemelerde yangının gece etkili olan fırtınanda ağaçların enerji hatları üzerine devrilmesinin ardından başladığı ifade edildi. Çevre sakinlerinin ifadelerini de dikkate alan jandarma ve itfaiye ekipleri ağaç devrilen bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: İHA

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