Muğla'da İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: Yaralılar Var
Muğla'nın Milas ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada üç kişi yaralanırken, ekipler inceleme başlattı.
Muğla'nın Milas ilçesi Karacahisar mevkiinde saat 10.30 sıralarında İ.H.K. idaresindeki minibüs ile M.Ö.A. idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yol kenarına savruldu.
3 YARALI
Kazada, araç sürücüleri İ.H.K. ve M.Ö.A. ile yolcu konumundaki S.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: