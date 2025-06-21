Muğla’da Bodrum-Marmaris Arasında Fırtına Uyarısı

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Muğla’nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri arasında kalan denizlerde fırtına uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (22 Haziran 2025 Pazar) öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle balıkçılar ve denizciler başta olmak üzere tüm deniz kullanıcılarını olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Fırtınanın yol açabileceği riskler arasında denizde dalgalanma, teknelerin zarar görmesi ve güvenlik ihlalleri yer alıyor. Denizcilere, rotalarını gözden geçirmeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: İHA