Muğla’da Bodrum-Marmaris Arasında Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla’nın Bodrum ve Marmaris arasındaki denizlerde yarın öğle saatlerinden itibaren 50-75 km/saatlik fırtına beklendiğini duyurdu. Balıkçılar ve denizciler için dikkatli olunması istendi.

Son Güncelleme:
Muğla’da Bodrum-Marmaris Arasında Fırtına Uyarısı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Muğla’nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri arasında kalan denizlerde fırtına uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (22 Haziran 2025 Pazar) öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle balıkçılar ve denizciler başta olmak üzere tüm deniz kullanıcılarını olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Fırtınanın yol açabileceği riskler arasında denizde dalgalanma, teknelerin zarar görmesi ve güvenlik ihlalleri yer alıyor. Denizcilere, rotalarını gözden geçirmeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Marmara, Akdeniz, Karadeniz... Güneş Veda Ediyor, Sağanak Yağış ve Fırtına GeliyorMarmara, Akdeniz, Karadeniz... Güneş Veda Ediyor, Sağanak Yağış ve Fırtına GeliyorGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Meteoroloji
Son Güncelleme:
Aksaray’da Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Ağır Yaralandı Aksaray’da Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Ağır Yaralandı
Çayın Yanına 1 Parça Yemek Yetiyor: İlaçlarla Aynı Etkiyi Gösteriyor, Tansiyonu ve Kan Basıncını Düzenliyor Çayın Yanına 1 Parça Yemek Yetiyor: İlaçlarla Aynı Etkiyi Gösteriyor, Tansiyonu Düzenliyor
Gaziantep’te Baraj Faciası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti Gaziantep’te Baraj Faciası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Uçakta Bu İçeceği Sipariş Eden Yandı: 22 Yıllık Kabin Memuru Uyardı Uçakta Bu İçeceği Sipariş Eden Yandı: 22 Yıllık Kabin Memuru Uyardı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak
Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede
Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı
Zararı Büyük, Satışları Çakıldı! Efsane Otomotiv Markası Piyasadan Çekilmeye Hazırlanıyor Zararı Büyük, Satışları Çakıldı! Efsane Otomotiv Markası Piyasadan Çekilmeye Hazırlanıyor