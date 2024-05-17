Muğla'da apartman temel kazısında tarihi kalıntılara rastlandı

Milas'ta apartman inşası için yapılan temel kazısında tarihi yapıya ait kalıntılara rastlandı.

Muğla'da apartman temel kazısında tarihi kalıntılara rastlandı

Muğla ilçesi Hacı İlyas Mahallesi Güveçdede Caddesi üzerinde bir alanda apartman inşası için temel kazısı başlatıldı. Kazı sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine Milas Müze Müdürlüğüne bilgi verildi

Alanda inceleme başlatan Milas Müze Müdürlüğü ekipleri, inşaat temelinde kurtarma kazısı başlattı. Kazı çalışmalarında tarihi bir yapıya ait kalıntılara ulaşıldı.

Bölgede kurtarma kazısı ve tarihi yapının niteliğine ilişkin araştırmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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