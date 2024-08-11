Muğla’da 20 Düzensiz Göçmen ve Bir Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır.

Kaynak: İHA