Motosikletli Polisler Kaza Yaptı, 1 Polis Yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, ani dönüş yapmak isteyen aracın motosikletli polis ekibine çarpması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Motosikletli Polisler Kaza Yaptı, 1 Polis Yaralı

Kaza, Efeler ilçesi Egemenlik Bulvarı üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, panelvan sürücüsü, Egemenlik Bulvarı'ndan Orhan Gazi Caddesi'ne ani şekilde dönüş yapmak isteyince seyir halindeki motosiklete çarptı.

POLİS MEMURU YARALANDI

Çarpışmasın etkisiyle motosiklet yere devrilirken polis memuru Y. U. Yaralandı. İhbar üzerine kaza mahaline çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden ambulansla hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Polis Trafik kazası
Efeler Belediye Meclis Toplantısı Ertelendi Efeler Belediye Meclis Toplantısı Ertelendi
Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor
Buruşan Salatalıklara Doğal Çözüm! Anında Tap Taze Oluyor Buruşan Salatalıklara Doğal Çözüm! Anında Tap Taze Oluyor
Bodrum'da Çevre Temizliği Bodrum'da Çevre Temizliği
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak
Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor
Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor
Uzmanı Altında Olacak Depremi Açıkladı! Altını Olanlar Soğuk Soğuk Terleyecek! Tümden Değişiyor Uzmanı Altında Olacak Depremi Açıkladı! Altını Olanlar Soğuk Soğuk Terleyecek! Tümden Değişiyor
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi