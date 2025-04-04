Motosikletli Polisler Kaza Yaptı, 1 Polis Yaralı

Kaza, Efeler ilçesi Egemenlik Bulvarı üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, panelvan sürücüsü, Egemenlik Bulvarı'ndan Orhan Gazi Caddesi'ne ani şekilde dönüş yapmak isteyince seyir halindeki motosiklete çarptı.

POLİS MEMURU YARALANDI

Çarpışmasın etkisiyle motosiklet yere devrilirken polis memuru Y. U. Yaralandı. İhbar üzerine kaza mahaline çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden ambulansla hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA