Motosikletler Kafa Kafaya Çarpıştı! 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'de iki motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

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Motosikletler Kafa Kafaya Çarpıştı! 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesi Kemenli Mahallesi Mut-Silifke yolunda bir kaza meydana geldi. Ekrem Çetin'in (63) idaresindeki motosiklet ile E.B.'nin kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü de ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik güçlerinin yaptığı inceleme sonrasında Çetin'in cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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