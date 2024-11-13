Motosiklete 5 Kişi Binen Aile Tepki Çekti: Çocukların Hayatını Böyle Tehlikeye Attılar

Adana'nın Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde iki kişilik bir motosiklete binen anne, baba ve 3 çocuk, trafikte tehlikeli anlar yaşattı. Yolculuk sırasında çocuklardan birinin motosikleti kullanan babasının kucağında, diğerinin annesinin kucağında olduğu, üçüncü çocuğun ise pedala basarak ve annesine sarılarak dengede durmaya çalıştığı görüldü. Ailenin kask kullanmadığı da gözlerden kaçmadı.

Bir süre trafikte ilerledikten sonra gözden kaybolan ailenin tehlikeli yolculuğu, çevredeki bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede dikkat çekerek tepki toplarken, yetkililerin bu gibi durumlara karşı önlem alması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: DHA