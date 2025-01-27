Motosiklet Sürücülerine Rekor Ceza

Denizli’de, motosikletiyle ön tekerini kaldırarak trafiği tehlikeye atan Abdullah A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Motosiklet Sürücülerine Rekor Ceza

Pamukkale ilçesinde gerçekleşen olayda, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Abdullah A.'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan yola çıkarak, tehlikeli sürüş yaptığı anları tespit etti. "Tek Teker" lakabıyla tanınan Abdullah A.'ya, trafiği tehlikeye düşürme nedeniyle 48 bin 378 lira idari para cezası verildi ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: DHA

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