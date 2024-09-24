Motosiklet Sürücülerine Mersin Polisinden "Şok Uygulaması"

Mersin'de polis ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik "şok uygulaması" yapıldı.

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Motosiklet Sürücülerine Mersin Polisinden "Şok Uygulaması"

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan kişilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik başlatılan uygulama 20 noktada yapılıyor.

Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmaya 250 polis katılıyor.

Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki uygulamada, motosiklet sürücülerinin ehliyetleri kontrol edildi, Genel Bilgi Toplama sorgusu yapıldı.

Denetimlerde durdurulan motosikletler de incelenerek ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildi.

Kent genelindeki "şok uygulaması" sabah saatlerine kadar sürecek.

Kaynak: AA

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