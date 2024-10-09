Motosiklet Kaldırıma Çarpıp Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Konya’nın Seydişehir'de motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çarptı.

Motosiklet Kaldırıma Çarpıp Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Alaylar Bir Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 07 BPV 41 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Kazada sürücü ile motosikletin arka kısmında oturan sürücünün eşi A.K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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