Motosiklet İle Otomobil Çarpıştı

Kilis'te N.G. idaresindeki 27 ARU 469 plakalı otomobil ile R.D. yönetimindeki 27 Z 9821 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada 2 kişinin yaralı olduğu öğrenildi.

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Motosiklet İle Otomobil Çarpıştı

Kaza Şıh Mehmet Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. N.G. idaresindeki 27 ARU 469 plakalı otomobil ile R.D. yönetimindeki 27 Z 9821 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü R.D. ve motosiklette yolcu olarak bulunan B.Y. sağlık ekiplerince Prof Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine gönderildi.

Motosiklet İle Otomobil Çarpıştı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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