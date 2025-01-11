Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Karaman’da bulunan Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 1866. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 70 AAD 853 plakalı motosiklet, H.B. yönetimindeki 35 BIJ 099 plakalı Citroen marka hafif ticari araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü M.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.G. ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.





Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü H.B., “Ben yavaş yavaş geliyordum. Sağıma soluma baktım ama o çok hızlıydı biranda ne yapacağımı bilemedim. Motosiklet geldi ve çarptı benim aracıma” dedi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.