Motosiklet Bisikletliye Çarptı: Durumu Ağır
Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir motosiklet bisikletliye çarptı. Feci kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
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Selim Bilge (27) idaresindeki 34 MGP 070 plakalı motosiklet, Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya beldesinin girişinde Nevabil Kan'ın (57) kullandığı bisiklete çarptı. Kazada Kan ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA