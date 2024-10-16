Moğolistan'ın Kayıp Şehri 'Togu Balık' İzmir'de Konuşuldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Moğolistan'da yürütülen kazı ve yüzey araştırmalarında görev alan bilim insanları ve kurum yetkilileri, İzmir Katip Çelebi Üniversitesindeki "Moğolistan'daki Tarihi Şehir Kalıntıları ve Togu Balık" başlıklı çalıştayında bir araya geldi.

Çalıştaya katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, yaptığı konuşmada Moğolistan'daki kazılar ve bilimsel araştırmalardan elde edilen neticelerin heyecan verici olduğunu, Türk dünyasının geçmişiyle ilgili önemli çalışmaların alt yapısının kurulduğunu bildirdi.

Bilge Tonyukuk yazıtlarının olduğu alanda bir müze yapıldığını bildiren Çam, müzenin geçtiğimiz günlerde ciddi bir yangın geçirdiğini, gelecek yıl itibariyle biraz gecikmeli olarak hizmete açılacağını aktardı.

Türk dünyasına yönelik çalışmalarda bundan sonraki sürecin çok daha farklı olacağını anlatan Çam, şöyle konuştu:

"Bu sadece bizim maziden atiye giden bir çabamız değil aynı zamanda köklerimize adım adım ulaşarak dünya siyasetinde, diplomasisinde Türk dünyasının da kendisini koruması, geliştirmesi ve o mücadelede 'ben de varım' demesinin aslında bir başka çeşidi. Biz eğer birtakım çabaları tamamlamazsak korkarız ki önümüzdeki birkaç nesil içinde bugüne ait olan pek çok kültürel değerimizi, varlığımızı da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz."

Kaynak: AA