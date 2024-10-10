Mobilya Fuarı'nda İndirimli Mobilya Alışverişi

8 Ekim’de açılan KUMSsmall Mobilya Fuarı, hafta sonu indirimli mobilya alışverişi imkanı sunuyor.

Mobilya Fuarı'nda İndirimli Mobilya Alışverişi

KUMSmall Mobilya AVM’de 12-13 Ekim tarihlerinde fuara özel indirimler uygulanacak.
8 Ekim Salı günü muhteşem bir törenle açılışı yapılan KUMSmall Mobilya Fuarı 13 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Bu yıl ilki düzenlenen KUMSsmall Mobilya Fuarı, sadece toptan mobilya alıcılarına değil perakende alıcılara da imkanlar sunuyor. 12-13 Ekim tarihlerinde KUMSmall Mobilya AVM’de ’Halk Günü’ adı altında mobilya alışverişinde fuara özel büyük indirimler uygulanacak.
KUMSmall Mobilya Fuarı’nda yüzlerce firma, on binlerce modeliyle yer alıyor. Fuara özel sergilenen ürünler de dahil yüzlerce firma indirim kampanyaları gerçekleştirdi. Kampanyalar KUMSmall Mobilya Fuarı Halk Günü’nde ziyaretçilerine sunulacak. İki gün süresince büyük indirimlerle mobilya ihtiyacı temin edilebilecek.

Kaynak: İHA

Şeker Hastaları İçin Tam İksir: Kan Şekerini Düşüren Bu Sıvı Görme Kaybını Engelliyor Şeker Hastaları İçin Tam İksir: Kan Şekerini Düşüren Bu Sıvı Görme Kaybını Engelliyor
Bodrum'da Halk Süt Dağıtımına Devam Bodrum'da Halk Süt Dağıtımına Devam
Konya Sanayi Bölgelerinde Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor Konya Sanayi Bölgelerinde Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
Eski Küvet ve Lavaboları Bile Bembeyaz Yapıyor: Sarı Lekeleri Temizleyen Basit Yöntem Eski Küvet ve Lavaboları Bile Bembeyaz Yapıyor: Sarı Lekeleri Temizleyen Basit Yöntem