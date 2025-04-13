Minik Futbolculardan Emniyete Anlamlı Ziyaret

Manisa'da Altıntaş Spor Kulübünün altyapı futbolcuları emniyet teşkilatının 180’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Gördes İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Minik Futbolculardan Emniyete Anlamlı Ziyaret

Gençlerin gelişimi anlamında futbol eğitiminin yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenleyen Altıntaş Spor Kulübünün altyapı sporcuları emniyet teşkilatının 180’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gördes İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek kutladı.

2023 yılında Gördes’te Aziz Altıntaş tarafından ilçenin 3’üncü takımı olarak kurulan Altıntaş Spor Kulübü Altyapı oyuncalarından Metehan Emre kulübün çiçeğini Trafik Polisi Mehmet Akbaba ve Polis Memuru İsmail Bulut’a takdim etti.

Ziyarette trafik polisi Hasan İslamoğlu, minik sporculara trafik kuralları hakkında bir brifing verirken, asayişte görevli polis memurları Şehmuz Durdi, Ahmet Burul, Samet Akyıl, mahalle bekçisi Ramazan Kürtün sporcularla yakından ilgilenerek, sıcak ve samimi bir ortamda ziyaretin tamamlanmasını sağladı.

Kaynak: İHA

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