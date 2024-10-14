Mezgit Fiyatları Cep Yakıyor

Zonguldak'taki balık tezgahlarının en pahalı balığı unvanını mezgit kaptı. Mezgit, tezgahlarda kilosu 150 liradan satışa sunuldu.

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Mezgit Fiyatları Cep Yakıyor

Zonguldak'ta tezgahlardaki fiyat artışı sürüyor. Mezgit palamudu geride bırakarak tezgahların en pahalı balığı oldu. Mezgidin tezgahlarda kilosu 150 liradan satıldı. Palamut ise mezgidin arkasında kalarak tanesi 100 liradan satıldı. Havaların soğumasıyla birlikte fiyatların yeniden düşmesi bekleniyor.

Balıkçı Oktay Ertürk, "Mezgit normal fiyatı 150 lira. İstavrit 100 lira. İstavritte biraz fazlalık var. Yine bolluk var. Zonguldak halkına bedava balık yedireceğiz. 1-2 gün daha idare etsinler ucuz balık yiyecekler. Şu anda herkes palamuta yöneliyor. Mezgit az çıktığı için ona göre alıyoruz. Palamutta boşluk bekliyoruz. Bu sene palamut bolluk var halkımıza ucuz balık yedireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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