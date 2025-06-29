Mezarlıkta Korkutan Yangın
Denizli'nin Çivril ilçesindeki mezarlıktaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
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Çıtak Mahallesi'nde bulunan mezarlıktaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri mezarlık çevresindeki evlere ve tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına aldı.
Yangında bazı mezarlar zarar gördü.
Kaynak: AA
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