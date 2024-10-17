Mevsimin İlk Karı Zonguldak’a Düştü

Zonguldak'ta mevsimin ilk karı yağdı. Yağan kar kentin yüksek kesimlerinde etkisini hissettirdi.

Son Güncelleme:
Mevsimin İlk Karı Zonguldak’a Düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden Batı Karadeniz bölgesine yönelik kar yağışı ve soğuk hava uyarısında bulundu. Beklenen yağış, Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kendini gösterdi.

Özellikle bölgeye bağlı bin 600 rakımlı Gümeli Bacaklı Yaylası'nda mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı, bölge sakinlerini kış mevsiminin habercisi olarak karşılandı. Yayla, beyaz örtüyle kaplanırken soğuk hava da kendini iyiden iyiye hissettirdi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Gençler Tüm Türkiye’de Orman Temizleyecek Gençler Tüm Türkiye’de Orman Temizleyecek
Kayıp Kadından Kötü Haber Geldi Kayıp Kadından Kötü Haber Geldi
Aspiratörünüzü Anında Temizleme Yöntemi: Davlumbaz Temizlemek Bu Kadar Kolaymış Aspiratörünüzü Anında Temizleme Yöntemi: Davlumbaz Temizlemek Bu Kadar Kolaymış
Kahveyi İçmemeniz Gereken Saatler! Tüm Faydasını Sıfırlıyor ve Zarar Veriyor Kahveyi İçmemeniz Gereken Saatler! Tüm Faydasını Sıfırlıyor ve Zarar Veriyor