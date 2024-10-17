Mevsimin İlk Karı Zonguldak’a Düştü
Zonguldak'ta mevsimin ilk karı yağdı. Yağan kar kentin yüksek kesimlerinde etkisini hissettirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden Batı Karadeniz bölgesine yönelik kar yağışı ve soğuk hava uyarısında bulundu. Beklenen yağış, Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kendini gösterdi.
Özellikle bölgeye bağlı bin 600 rakımlı Gümeli Bacaklı Yaylası'nda mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı, bölge sakinlerini kış mevsiminin habercisi olarak karşılandı. Yayla, beyaz örtüyle kaplanırken soğuk hava da kendini iyiden iyiye hissettirdi.
Kaynak: İHA
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