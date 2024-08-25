Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Gece Yarısına Kadar Sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'daki kuvvetli sağanak yağışın gece yarısına kadar devam edeceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Gece Yarısına Kadar Sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'daki gök gürültülü sağanağın şehrin doğusu ve batısında devam edeceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Samsun'daki gök gürültülü sağanak şehrin doğusunda etkisini devam ettirerek, saat 21.00'e kadar yerel kuvvetli olacak.

Akşam saatlerinde Samsun'un batısında beklenen gök gürültülü sağanak ise gece yarısına kadar yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli seyredecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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