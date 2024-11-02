Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

MGM'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, yarın yurdun Güneydoğu kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor. Mardin’in güneyi ve Şırnak’ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak; Batman, Siirt, Bitlis, Hakkkari ve Van çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak. Yağışların, Van’ın güneyinin, Hakkari’nin kuzeyinin ve Şırnak’ın doğusunun yüksek dağlık kesimlerinde (2000 metre üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağış şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Kaynak: ANKA

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