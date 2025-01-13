Meteorolojiden İzmir İçin Alarm! Çok Kuvvetli Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İzmir'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Son tahminlere göre, Kıyı Ege'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden itibaren İzmir Körfezi'nde etkisini artırarak yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, ani kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA