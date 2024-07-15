Meteoroloji'den Doğu Karadeniz İçin Uyarı Üstüne Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz İçin Uyarı Üstüne Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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