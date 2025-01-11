Meteoroloji'den Bursalılara Flaş Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Bursa için sarı uyarıda bulundu. Yarın saat 14.00'te başlayıp Pazartesi saat 21.00'e kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi:

"Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak: İHA