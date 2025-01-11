Meteoroloji'den Bursalılara Flaş Uyarı

Meteoroloji'den Bursa için flaş bir uyarı geldi. Yarın öğleden sonra başlayacak kuvvetli yağışların, Pazartesi akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi ve vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji'den Bursalılara Flaş Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Bursa için sarı uyarıda bulundu. Yarın saat 14.00'te başlayıp Pazartesi saat 21.00'e kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi:

"Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak: İHA

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