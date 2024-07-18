Meteoroloji'den 3 İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı: Cumartesi Gününe Kadar Devam Edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'ni bu gece ve yarın akşam saatleri arasında kuvvetli sağanak yağışlar etkileyecek. Yağışların cumartesi günü öğle saatlerine kadar bölgenin doğusunda da devam etmesi bekleniyor.

Yağışların Giresun'da bu gece ile yarın akşam saatleri arasında, cumartesi günü öğle saatlerine kadar ise bölgenin doğusunda (Rize, Trabzon ve Artvin) devam etmesi bekleniyor.

Sağanağın ardından yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.