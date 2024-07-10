Meteoroloji'den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulundu.

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Meteoroloji'den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: AA

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