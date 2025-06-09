Mersin'de Zehir Tacirlerine Geçit Yok

Mersin’de uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Mersin'de Zehir Tacirlerine Geçit Yok
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı.

Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramalarda 634 gram bonzai, 30 gram amfetamin, 18 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 34 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli , jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA

Elektrik Çarpmasına Karşı Hayat Kurtaran İlk Yardım Yöntemleri: Bakanlık Uyardı! Elektrik Çarpmasına Karşı Hayat Kurtaran İlk Yardım Yöntemleri: Bakanlık Uyardı!
İki Grup Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 1'i Polis 2 Yaralı İki Grup Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 1'i Polis 2 Yaralı
Affetse de Asla Unutmaz: Geçmişin Gölgesinde Yaşayan Burç Belli Oldu Affetse de Asla Unutmaz: Geçmişin Gölgesinde Yaşayan Burç Belli Oldu
Tokat'ta Korkutan Kaza: Yaralılar Var Tokat'ta Korkutan Kaza: Yaralılar Var
Denizde Kabusu Yaşadı, Vatandaşlar Kurtardı Denizde Kabusu Yaşadı, Vatandaşlar Kurtardı
Alanya'da Feci Kaza! Uçuruma Uçtu Alanya'da Feci Kaza! Uçuruma Uçtu
ÇOK OKUNANLAR
Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı Yatırımcısını Coşturdu! 11 Sektörden 10'u Kazandırdı
Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar Altında Boğa Senaryosu Geri Döndü! Altın Fiyatlarının Zirveyi Göreceği Tarihi Açıkladılar
Asgari Ücrete Ara Zamda Yeşil Işık Yakıldı: Milyonları Heyecanlandıran Gelişme Asgari Ücrete Ara Zamda Yeşil Işık Yakıldı: Milyonları Heyecanlandıran Gelişme
Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor Anne-Kızdan Altın Gibi Kazanç! 45 Günde Hasat Ediliyor, Kilosu 3 Bin TL’yi Aşıyor
Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi Ünlü Akaryakıt Devi Ülkeden Tamamen Çekiliyor: Lisansı Aniden İptal Edildi