Mersin'de Zehir Taciri 42 Kişi Tutuklandı

Mersin'de son 20 günde düzenlenen operasyonlarda kokainden, esrara kadar yaklaşık 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, ayrıca yakalanan şahıslardan 42'si tutuklandı.

Mersin'de Zehir Taciri 42 Kişi Tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi. Ekiplerin son 20 günde yaptığı çalışmada bir çok operasyon yapıldı.

Operasyonda uyuşturucu madde kullanan ve satanların da aralarında olduğu 384 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 7 kilo 200 gram kokain, 4 kilo 450 gram esrar, 2 kilo 17 gram bonzai, 264 gram bonzai ham maddesi, 261 gram metamfetamin, 6 bin 800 adet sentetik ecza, bin 512 adet uyuşturucu hap, 6 tabanca ve suçtan elde edilen 380 bin TL ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42'si 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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