Mersin'de 'Yol Verme' Kavgası, Silahlı Çatışmaya Döndü: 3 Ölü, 5 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olaylarda 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Son Güncelleme:
Mersin'de 'Yol Verme' Kavgası, Silahlı Çatışmaya Döndü: 3 Ölü, 5 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sucular Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde, iki grup arasında "yol verme meselesi" nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş etti.

Olayda 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Mersin
Son Güncelleme:
Bursa'da Kaza: Üç Araç Kavşakta Birbirine Girdi! Bursa'da Kaza: Üç Araç Kavşakta Birbirine Girdi!
Nusaybin'de Trafik Kazası: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı Nusaybin'de Trafik Kazası: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Mısır Tarlasında Bebek Bulunmuştu: 1 Kişi Tutuklandı Mısır Tarlasında Bebek Bulunmuştu: 1 Kişi Tutuklandı
Karabük'te 2 Katlı Evde Yangın! Karabük'te 2 Katlı Evde Yangın!
Şırnak'ta Taşlı Âtıl Araziler Tarıma Kazandırılıyor Şırnak'ta Taşlı Âtıl Araziler Tarıma Kazandırılıyor
İlk Başladığında Elinde Sadece Cep Telefonu Vardı: Şimdi Kendi İşinin Patronu Oldu İlk Başladığında Elinde Sadece Cep Telefonu Vardı: Şimdi Kendi İşinin Patronu Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Büyük Zam Yarın Geliyor, Fiyatı Yüzde 233 Arttı Büyük Zam Yarın Geliyor, Fiyatı Yüzde 233 Arttı
Görüşme Talimatı Davutoğlu'ndan! Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor? Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor?
Tabela Değişti: İşte Akaryakıt Fiyatları Tabela Değişti! İşte Akaryakıt Fiyatları
'Geri Dönüyor' İddialarının Ardından Konuştu! Kılıçdaroğlu Yeniden Genel Başkan Adayı Olacak mı? Yeniden Genel Başkan Adayı Olacak mı?
Esenyurt'ta Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı: Müzisyenler Gözaltında Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı