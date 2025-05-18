Mersin'de Yangın: Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Mersin'in Anamur ilçesinde zirai alanda yangın çıktı. Korkutan alevler ormana sıçramadan söndürüldü.

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Mersin'de Yangın: Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Kızılaliler Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasıyla söndürülen yangında bazı meyve bahçeleri zarar gördü.

Bölgeye giden Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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