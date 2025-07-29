Mersin’de Suç Örgütüne Büyük Darbe: 18 Gözaltı

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Mersin’de, dolandırıcılık faaliyetleri yürüten bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu deşifre edilen örgüt, Özel Harekât ve dron destekli operasyonla çökertildi.

683 BİN TL NAKİT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalarda, suç örgütü üyelerinin mağdurların banka hesaplarını para karşılığında satın alarak bu hesaplar üzerinden yasa dışı işlemler gerçekleştirdiği belirlendi. 29 Temmuz 2025’te düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, farklı kişilere ait banka kartları ve 683 bin TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılıkla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Soruşturma, şüphelilerin bağlantıları ve diğer olası suç unsurları üzerine devam ediyor.

Kaynak: İHA