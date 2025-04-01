Mersin'de Servis Minibüsü Devrildi: Yaralılar Var

Mersin’de, bir servis minibüsü kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Korkutan kazada 10 kişi yaralandı.

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Mersin'de Servis Minibüsü Devrildi: Yaralılar Var

Mersin'de edinilen bilgiye göre, Hasan P. idaresindeki 33 C 3000 plakalı bir işletmeye ait işçileri taşıyan servis minibüsü, Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi civarında yolun kaygan olması dolayısıyla sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgini incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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