Mersin'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Yaralılar Var
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.
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Mersin'in Tarsus ilçesinde Huzurkent Mahallesi Köselerli mevkii otoban bağlantı yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil yoldan çıktı.
7 YARALI
Kazada iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA