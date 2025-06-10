Mersin'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Yaralılar Var

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Mersin'in Tarsus ilçesinde Huzurkent Mahallesi Köselerli mevkii otoban bağlantı yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil yoldan çıktı.

7 YARALI

Kazada iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA