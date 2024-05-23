Mersin'de korkutan tır yangını: 7 sıfır araç kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Pozantı Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkiinde Ömer Güleç idaresindeki 06 LJ 923 plakalı sıfır araç yüklü tırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü tırı güvenlik şeridine çekip durumu Adana ve Mersin itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ancak yangın sonucu tır ve üzerindeki 7 sıfır araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında bir otomobil de yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangının sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA