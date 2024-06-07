Mersin'de korku dolu saatler: 15 katlı apartmanda yangın

Mersin'in Mezitli ilçesinde 15 katlı bir apartmanda çıkan yangın, bölge sakinlerini korkuttu. Yangında mahsur kalan 15 kişi ve alevlere müdahale eden 4 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Mersin'de korku dolu saatler: 15 katlı apartmanda yangın

Mersin'in Mezitli ilçesinde 15 katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 15 kişi ve alevlere müdahale eden 4 itfaiye eri dumandan etkilendi.

İlçenin Merkez Mahallesi'nde bir sitede yer alan 15 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların binayı sarması ile yangının üçüncü ve dördüncü katların dış cephesine sıçraması sebebiyle bazı vatandaşlar binada mahsur kaldı. Apartman sakinlerinin bir kısmının kendi imkanlarıyla binadan çıktığı yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan ve aralarında çocukların da olduğu 15 kişiyi merdiven aracı yardımıyla tahliye etti.

Dumandan etkilenen bu vatandaşlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Binanın 2. katındaki dairede büyük hasara neden olan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangına müdahale sırasında 4 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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