Mersin'de kız isteme dönüşü feci kaza: Minibüs ile tanker çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, kaza Anamur ilçesine bağlı Uçarı Mahallesi Yapma Beleni mevkiinde meydana geldi. Antalya Gazipaşa ilçesi yönünden gelen minibüs ile karşı yönden gelen tanker kafa kafaya çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Anamur, Alanya ve Gazipaşa hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-400 karayolu bir süre trafiğe kapandı. Trafik, olay yerinden araçların çekilmesiyle tekrar açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Minibüste bulunanların kız isteme töreninden dönüş yolunda oldukları ve Gaziantep'e gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA