Mersin'de Kan Donduran Olay! Profesör, Fıçı İçinde Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Ustalar Mahallesi'nde bulunan çöplüğe giden belediye işçileri, hayatının şokunu yaşadı. İşçiler, plastik bir fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı çıplak bir erkek cesedi buldu. Cesedin, Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'e ait olduğu öğrenildi.

Mersin'de Kan Donduran Olay! Profesör, Fıçı İçinde Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu

Sabah saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi’ndeki çöplüğe giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı çıplak bir erkek cesedi buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk incelemede çürümeye başladığı görülen ceset, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yapılan otopside cesedin, Selçuk Üniversitesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz’e ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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