Mersin'de Geri Manevra Faciası

Mersin'de geri manevra yapan bir kamyon sürücüsü faciaya neden oldu. Kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

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Mersin'de Geri Manevra Faciası
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O.A. idaresindeki 33 LZ 100 plakalı kamyon, Esentepe Mahallesi'nde sokaktan geri manevra yaparak çıktığı sırada Torin Can'a çarptı.

Ağır yaralanan yaya, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Can, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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