Mersin’de Dolu, Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin'in Erdemli ilçesinde de etkili oldu. Öğleden sonra ilçe merkezine yağmur olarak düşen yağış, birçok mahallede dolu olarak kendini gösterdi.

Özellikle kırsalda meyve ve sebze üretimi yapılan Karahıdırlı, Sıraç, Çiriş, Kösbucağı, Kayacı ve Karayakup başta olmak üzere birçok mahallede etkili olan dolu, tarım alanlarına zarar verdi.

Dolunun neden olduğu zararın daha sonra yapılacak inceleme ile belirleneceği ifade edildi.

Kaynak: İHA