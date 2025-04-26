Mersin’de Dolu, Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde birçok mahallede etkisini sürdüren yağışı tarım alanlarına zarar verdi.

Mersin’de Dolu, Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin'in Erdemli ilçesinde de etkili oldu. Öğleden sonra ilçe merkezine yağmur olarak düşen yağış, birçok mahallede dolu olarak kendini gösterdi.

Özellikle kırsalda meyve ve sebze üretimi yapılan Karahıdırlı, Sıraç, Çiriş, Kösbucağı, Kayacı ve Karayakup başta olmak üzere birçok mahallede etkili olan dolu, tarım alanlarına zarar verdi.

Mersin’de Dolu, Tarım Alanlarına Zarar Verdi - Resim : 1

Dolunun neden olduğu zararın daha sonra yapılacak inceleme ile belirleneceği ifade edildi.

Mersin’de Dolu, Tarım Alanlarına Zarar Verdi - Resim : 2

Kaynak: İHA

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