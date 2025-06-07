Mersin’de Denizde 70 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Mersin’in Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi’nde, Atatürk Parkı yakınlarında denizde hareketsiz bir şahıs gören vatandaşların ihbarı üzerine, 70 yaşındaki Cahit Sevi’nin cansız bedeni bulundu. İlk incelemelere göre Sevi’nin düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

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Mersin’de Denizde 70 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu
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Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi Atatürk Parkı çevresinde, 7 Haziran 2025’te denizde hareketsiz bir şahıs olduğu ihbarı alındı. Vatandaşların 112 Acil Komuta Merkezi’ni araması üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, duvar dibinde deniz içinde bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi ve cansız bedenini sudan çıkardı.

Yapılan incelemelerde, ölen kişinin 70 yaşındaki Cahit Sevi olduğu tespit edildi. Üzerinde kıyafetleri bulunan Sevi’nin, düşme sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Sevi’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ve sahil güvenlik ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

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