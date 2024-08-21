Mersin'de Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mersin'de ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Mersin'in Erdemli ilçesindeki zirai ve ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde akşam saatlerinde başlayan yangına ekipler, 7 arazöz, 3 su tankeri ve iş makinelerinin desteğiyle müdahale etti.
Karadan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.
Sarp arazi yapısına sahip bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İHA