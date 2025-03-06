Mersin Polisi Esnaf ve Şoförleri Trafik Kuralları Konusunda Bilgilendirdi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve şoförlere yönelik trafik kuralları hakkında bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

Mersin Polisi Esnaf ve Şoförleri Trafik Kuralları Konusunda Bilgilendirdi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli, Mersin Tır Garajı’nda şoförlere, Tırmıl Sanayi Sitesi’nde ise esnafa yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. Çalışmada, emniyet kemeri kullanımı, motosiklet sürücüleri için kask takmanın önemi, yaya geçitlerinin doğru kullanımı, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması ve yorgun halde direksiyon başına geçmenin riskleri anlatıldı. Eğitim çalışmaları kapsamında ekipler, bilgilendirici el broşürleri dağıtarak vatandaşların trafik kurallarına daha fazla dikkat etmeleri için farkındalık oluşturdu.

Kaynak: İHA

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