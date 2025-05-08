Mersin Mut’ta İş Kazası: Budama Yapan Belediye İşçisi 5 Metreden Düştü, Ağır Yaralı

Mersin Mut’ta belediye işçisi Hüseyin Bıyık, budama sırasında kepçeden düşerek ağır yaralandı. 5 metreden beton zemine düşen işçi hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Mersin Mut’ta İş Kazası: Budama Yapan Belediye İşçisi 5 Metreden Düştü, Ağır Yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde, Mut Belediyesi’nde çalışan Hüseyin Bıyık (50), budama yaptığı sırada kepçeden düşerek ağır yaralandı. Olay, Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda meydana geldi. Çınar ağaçlarındaki kuru dalları kesmek için kepçeye binen Bıyık, hızarla kestiği dalı ayağıyla iteleyerek düşürmeye çalışırken dengesini kaybetti ve yaklaşık 5 metreden beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bıyık’ın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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