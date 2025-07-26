Mersin Mut’ta Bıçaklı Kavga: Hastane Çalışanı Hayatını Kaybetti

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Mersin’in Mut ilçesi Deveci Mahallesi’nde bulunan gazinolar bölgesinde, 26 Temmuz 2025 gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mut Devlet Hastanesi’nde çalışan Esat Veli Şencan (35) bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şencan, ambulansla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın nedenine ve detaylarına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA