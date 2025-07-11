Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 33 Gözaltı, 14 Tutuklama

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nün 11 ilde eş zamanlı düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 1 milyar 234 milyon TL’lik işlem hacmine ulaştığı tespit edilirken, 14 kişi tutuklandı.

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Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 33 Gözaltı, 14 Tutuklama
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Mersin merkezli olarak Adana, Ankara, Ağrı, Batman, Kastamonu, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Hatay ve Isparta illerinde şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Titiz teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri kurarak faaliyet yürüttükleri belirlendi. 2 bin 560 banka hesabı üzerinde yapılan detaylı analizler, şüphelilerin dijital para platformları üzerinden 114 milyon TL, banka hesapları aracılığıyla ise 1 milyar 120 milyon TL’lik işlem hacmine ulaştığını ortaya koydu. Toplamda 1 milyar 234 milyon TL’lik yasa dışı para trafiği tespit edildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital veri depolama cihazına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 14’ü mahkemece tutuklandı, 17’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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