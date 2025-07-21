Menteşe'deki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın
Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan çöp deponi ve geri dönüşüm tesislerinde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde yer alan çöp depolama ve geri dönüşüm alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, tesis içerisinde biriken atıkların alev almasıyla başladı. Olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Menteşe İtfaiye ekipleri, yoğun dumanın kapladığı alanda yangının büyümesini engelleyerek kısa sürede kontrol sağladı.
Ekipler, yangının yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla alanda soğutma işlemlerini sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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