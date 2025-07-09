Menteşe’de Feci Kaza: Araçlar Hurdaya Döndü, 1 Kişi Yaralandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri devrilirken, 1 kişi yaralandı

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Menteşe’de Feci Kaza: Araçlar Hurdaya Döndü, 1 Kişi Yaralandı
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Olay, Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 MPE 493 plakalı araç ile 09 ABP 488 plakalı başka bir otomobil, ışıklarda çarpıştı. Her iki sürücü de yeşil ışıkta geçtiklerini öne sürdü. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak yan yattı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan bir kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Devrilen ve ağır hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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