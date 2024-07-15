Menderes'teki Yangın Hava Trafiğini Engelledi

İzmir'in Çeşme İlçesinin ardından Menderes ilçesinde de henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına müdahale çalışmaları devam ederken, İzmir Adana Menderes Havalimanı'nda bazı seferlerde aksamalar meydana geldi.

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Menderes'teki Yangın Hava Trafiğini Engelledi

İzmir'in Menderes ilçesinde, Oğlananası Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

UÇAK SEFERLERİNDE AKSAMA

Yangından yükselen duman ve yangına müdahale eden hava araçlarının yoğunluğu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bazı seferlerde aksamaya neden oldu.

Havalimanına inecek bazı uçaklar Milas Bodrum Havalimanı'na yönlendirilirken, kalkış yapacak uçaklarda da gecikmeler yaşanıyor.

Kaynak: AA

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